Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис выступил против вступления Украины в НАТО, сообщает агентство Bloomberg. По мнению политика, членство Киева в Североатлантическом альянсе противоречит интересам Вашингтона.

Я не думаю, что членство Украины в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?сказал Десантис.

Он также подчеркнул, что Штаты не должны давать Украине «карт-бланш», если только это не будет использовано для завершения конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты прошедшего летом текущего года в Вильнюсе саммита НАТО нельзя назвать идеальными, поскольку Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс. Он отметил, что Украина, будучи участником вооруженного конфликта, осознает невозможность вступления в НАТО в настоящее время.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны требуют от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.

При этом младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн предположил, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. По его мнению, Киеву необходимо подумать, как положить конец конфликту с Россией альтернативными способами.