Кандидат в президенты США выступил против приема Украины в НАТО Десантис: членство Киева в НАТО не в интересах Вашингтона

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис выступил против вступления Украины в НАТО, сообщает агентство Bloomberg. По мнению политика, членство Киева в Североатлантическом альянсе противоречит интересам Вашингтона.

Я не думаю, что членство Украины в НАТО отвечает нашим интересам. Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен? — сказал Десантис.

Он также подчеркнул, что Штаты не должны давать Украине «карт-бланш», если только это не будет использовано для завершения конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты прошедшего летом текущего года в Вильнюсе саммита НАТО нельзя назвать идеальными, поскольку Киев не получил приглашения в Североатлантический альянс. Он отметил, что Украина, будучи участником вооруженного конфликта, осознает невозможность вступления в НАТО в настоящее время.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны требуют от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.

При этом младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн предположил, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. По его мнению, Киеву необходимо подумать, как положить конец конфликту с Россией альтернативными способами.