Кандидат в президенты США высказался об отправке войск на помощь Киеву Пенс: США не должны посылать войска на Украину, но поставки оружия следует ускорить

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Вашингтону не следует никогда отправлять американские войска на Украину, однако необходимо ускорить поставки оружия Киеву. Такое мнение высказал в интервью NBC News экс-вице-президент страны и кандидат на пост главы государства Майк Пенс. Свое заявление он сделал по следам встречи с украинскими чиновниками.

Нам никогда не следует отправлять американские войска на Украину, — сказал Пенс.

Он добавил также, что, по его мнению, администрация действующего главы государства Джо Байдена медлит при предоставлении военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках танков Abrams, которые пообещали прислать Киеву еще в январе, но ожидаются они в Киеве не раньше сентября. Также политик указал, что Вашингтон «затягивает с одобрением» передачи истребителей F-16.

Майк Пенс побывал на Украине с необъявленным визитом 28 июня. Там он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и посетил Бучу, Мощуны, Ирпень.

Нынешнее заявление не первое высказывание Пенса подобного рода. В начале июня политик заявил телеканалу CNN, что Вашингтону необходимо оперативнее поставлять оружие и военную технику Украине. По его словам, только таким образом украинские военные смогут восстановить территориальную целостность своей страны. Он обвинил президента Джо Байдена в медлительности по этому вопросу.