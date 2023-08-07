Кандидат в президенты США сделал неожиданное признание об Украине Кандидат в президенты США Рамасвами: помощь Киеву может быть связана с коррупцией Байденов

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вивек Рамасвами

Вмешательство Вашингтона в ситуацию на Украине может быть связано с коррупцией в семье действующего лидера США Джо Байдена, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии на выборы 2024 года Вивек Рамасвами, передает РИА Новости. В связи с этим он усомнился в реальной необходимости помогать Киеву в конфликте с Россией.

Цель вооруженных сил США состоит в продвижении американских интересов, в защите родины, а не в том, чтобы бесцельно вести какой-то случайный конфликт, который, возможно, является компенсацией за частную взятку в размере пять миллионов долларов от Burisma, полученную членом семьи президента США, — сказал Рамасвами на встрече с изберателями в Айове.

Он также заявил, что ряд платежей, поступивших на счета Хантера Байдена, имели коррупционный характер. Рамасвами связывает это с позицией США по отношению к Украине.

Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Кроме того, палата представителей Конгресса США занялась проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них его отца. Ранее телеканал CNN сообщил, что сын американского президента заявил в окружном суде штата Делавэр, что готов признать вину по делу о налоговых правонарушениях. Ожидается, что в рамках соглашения о признании вины Минюст США вынесет рекомендацию назначить сыну американского лидера испытательный срок.