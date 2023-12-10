В США рассказали о новых границах Украины Кандидат в президенты США Ректенвальд: Донбасс останется российским после СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Власти Украины не смогут вернуть присоединившиеся к России регионы после окончания специальной военной операции, заявил кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд во время интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, Донбасс останется российским.

Это преступление. Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего все и началось, — Донбасс останется российским, — заявил Ректенвальд.

Американский политик добавил, что Вашингтон обогащает собственный ВПК, разжигая конфликт на Украине. По его словам, властям США все равно, что это происходит за счет нескольких сотен тысяч погибших солдат. Ректенвальд подчеркнул, что при этом Киев все равно продолжает «отправлять на смерть» почти миллион украинских граждан.

Западные журналисты ранее заявили, что США постепенно отказываются от помощи Украине из-за масштабных потерь и неудач в контрнаступлении ВСУ. По их словам, провал Киева признают даже его союзники, из-за чего Вашингтон начинает «сопротивляться» поставкам вооружения украинской армии. Эксперты считают, что отказ американских властей от помощи Украине приведет к ее краху, потому что это подорвет способности Киева выполнять даже самые базовые функции.