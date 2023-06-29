Кандидат в президенты США предложил помочь детям психоделиками Кеннеди-младший выступил за легализацию психоделических препаратов для детей

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в ходе встречи с избирателями заявил, что он выступает за частичную легализацию психоделических препаратов. По его словам, это может пойти на пользу детям. Слова политика приводит телеканал News Nation.

Мы должны облегчить их использование людьми, это может пойти на пользу детям, всем людям, — сказал Кеннеди.

Он подчеркнул, что не предлагает легализовать все препараты, а лишь призывает облегчить доступ к психоделикам для терапевтов и профильных специалистов. По словам политика, он является свидетелем успешного излечения людей с помощью подобных препаратов от посттравматического стрессового расстройства и депрессии.

Кроме того, марихуану в США следует легализовать полностью, подчеркнул Кеннеди.

Ранее политик раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за ухудшение отношений с Россией. По его словам, риторика хозяина Белого дома свелась к враждебным высказываниям и угрозам.