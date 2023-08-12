Кандидат в президенты США пообещал не пустить Украину в НАТО Кандидат в президенты США Рамасвами гарантировал, что Украина не вступит в НАТО

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Претендент на пост президента США республиканец Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах в 2024 году дать гарантии того, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. На своей странице в социальной сети Twitter (X), излагая основные положения предвыборной программы в области внешней политики, он написал также о том, что поддержит возобновление экономических связей с Россией.

Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину, — указал Рамасвами.

По его мнению, в ответ на это Россия «прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии».

Также Рамасвами планирует на президентском посту изменить позицию Вашингтона в отношении КНР. В частности, он намерен внести ясность в ситуацию с Тайванем, заявив, что страна «будет защищать Тайвань до 2029 года, но не после». К указанной дате Штаты должны стать независимыми в сфере производства полупроводников, подчеркнул политик. Он также намерен укреплять отношения с Индией, Японией и Южной Кореей, а также собственные возможности США «по защите от кибернетических и ядерных угроз».

Вивек Рамасвами является основателем биофармацевтической компании Roivant Sciences. О намерении участвовать в борьбе за пост президента США он объявил 22 февраля текущего года. Основные детали своей внешнеполитической программы он планирует представить 17 августа.

Ранее Рамасвами предположил, что вмешательство Вашингтона в ситуацию на Украине может быть связано с коррупцией в семье действующего лидера США Джо Байдена. В связи с этим он усомнился в реальной необходимости помогать Киеву в конфликте с Россией.