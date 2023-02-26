Кандидат в президенты США осудил военную помощь Украине Кандидат в президенты США Рамасвами осудил военную помощь страны Украине

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По мнению кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, помощь Украине ослабляет страну. В этой связи, по его словам, Китаю выгодно продолжение конфликта, поскольку это повлияет на поддержку Вашингтоном Тайваня, истощив военный потенциал Штатов. Свою позицию Рамасвами изложил в личном аккаунте в Twitter.

Мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но мы становимся слабее против Китая, — написал кандидат в президенты.

Он также отметил, что на часть денег, отправленных Соединенными Штатами Украине можно было решить проблему мексиканских наркокартелей.

Американский предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами выдвинул свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии 22 февраля в прямом эфире телеканала Fox News.

Новоиспеченному кандидату 37 лет, он занимается бизнесом в сфере здравоохранения и технологий. В числе своих приоритетов на посту главы государства Рамасвами называет «полное отделение» США от Китая, который, по его мнению, несет серьезную угрозу для Вашингтона — большую, чем СССР во время холодной войны, так как представляет собой «обувь на наших ногах и телефоны в наших карманах».

Рамасвами стал третьим кандидатом вместе с экс-президентом США Дональдом Трампом и бывшим постпредом Вашингтона при ООН Ники Хейли.