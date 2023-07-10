Кандидат в президенты США «проехался» по Си Цзиньпину Кандидат в президенты США Бергам назвал Си Цзиньпина жестоким диктатором

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Кандидат в президенты США от республиканской партии и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в интервью телеканалу NBC News назвал председателя КНР Си Цзиньпина жестоким диктатором. По словам Бергама, Вашингтон и Пекин пребывают в состоянии холодной войны, но «мы не хотим этого признавать».

Я бы назвал его жестоким диктатором, — сказал он.

Ранее Китай официально сообщил США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны двух стран на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог», который должен состояться в Сингапуре.

Вашингтон несколько раз пытался организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу, однако Пекин больше месяца отклонял звонки, а затем последовало твердое китайское «Нет, встречи не будет»

Политолог и журналист Юрий Светов ранее заявил, что в последние годы китайско-американские отношения претерпели некоторые изменения: встречи с представителями США, даже на самом высоком уровне, перестали быть чем-то жизненно необходимым для Китая, который прекрасно обходится без такого рода контактов. По его мнению, причиной этому стала агрессия и напряжение, исходящие от американской стороны.