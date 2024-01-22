Кандидат Хейли рассказала, продолжит ли она гонку против Трампа Хейли заявила, что не откажется от гонки против Трампа и намерена победить

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Никки Хейли

Единственный соперник бывшего президента Дональда Трампа в борьбе за республиканскую номинацию, бывший представитель США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, заявила, что не планирует сниматься с выборов и намерена одержать победу. После того, как губернатор Флориды Рон Десантис отказался от участия в гонке в пользу Трампа, Хейли в интервью CNN отметила, что теперь в борьбе остались «один мужчина и одна леди».

В этой гонке участвовали 14 человек, было много мужчин, все они выбыли, кроме Трампа. Все свелось к вопросу: «Чего вы хотите? Еще больше того же или чего-то новенького?» — обратилась Хейли к своим сторонникам в Нью-Гэмпшире, где во вторник пройдут республиканские праймериз.

Хейли отметила, что Десантис, хотя и раскритиковал ее в прощальном заявлении, остается отличным губернатором, сделавшим многое для республиканской кампании. Между тем, опрос, опубликованный в воскресенье, показывает отставание Хейли от Трампа на 11 процентных пунктов на праймериз в Нью-Гэмпшире. Тем не менее, она заявила, что не собирается сниматься с гонки, по крайней мере, до проведения внутрипартийных республиканских выборов в ее родном штате Южная Каролина через месяц.

Ранее Трамп со значительным отрывом вырвался в лидеры среди потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской партии. Политик заручился рекордной поддержкой избирателей в 69%. Второе место в рейтинге досталось Десантису — за него готовы проголосовать 14% американцев. До этого, в ноябре 2023 года, на праймериз за Трампа были готовы проголосовать 61%.