Калифорния запаслась мешками для трупов из-за ситуации с COVID-19

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Власти Калифорнии закупили пять тысяч мешков для трупов в связи с обострением ситуации с коронавирусом и ростом числа госпитализированных. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Он уточнил, что партия мешков для трупов распределена между городами Лос-Анджелес, Сан-Диего и округом Иньо. Губернатор добавил, что власти заказали 60 охлаждаемых хранилищ для тел, которые будут отправлены в больницы штата, сообщает РИА Новости.

В Калифорнии ежедневно регистрируются более 30 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В последнюю неделю там каждый день умирали в среднем более 160 человек. В связи с этим власти приняли постановление о введении домашней изоляции, если вместимость отделений интенсивной терапии опустится ниже 15%. Изоляция будет продолжаться по меньшей мере в течение трёх недель.

США занимают лидирующую позицию по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. С начала пандемии в стране выявлено 16,7 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали 303,8 тысячи человек.

На втором месте находится Индия (9,9 млн, третье занимает Бразилия (6,9 млн). Россия находится на четвёртой позиции (2,7 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти планируют привить от COVID-19 100 млн человек за первые три месяца 2021 года. В частности, в январе предполагается предоставить нуждающимся от 50 до 80 млн доз вакцины.