Калифорния объявила о режиме ЧС из-за вспышки оспы обезьян Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о режиме ЧС в штате из-за вспышки оспы обезьян

Фото: Torsten Antoniewski/Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате режим чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения случаев заражения оспой обезьян. По словам главы штата, власти используют все доступные инструменты для своевременного выявления и лечения заражённых. Он добавил, что наибольшее внимание уделяется группам риска, пишут «Известия».

Калифорния срочно работает на всех уровнях правительства, чтобы замедлить распространение оспы обезьян, чтобы гарантировать, что мы сосредоточим внимание на тех, кто подвергается наибольшему риску, для вакцин, лечения и охвата, — рассказал Ньюсом.

Отмечается, что штат действует по аналогичной схеме во время пандемии коронавируса. В настоящее время медицинские учреждения в штате получили более 61 тысячи доз вакцины от оспы обезьян.

Врач-терапевт Виктор Лишин ранее рассказал, что самостоятельное лечение ОРВИ и ОРЗ или перенос заболеваний «на ногах» может привести к развитию артритов, артрозов, а также эндокардитов. Эксперт добавил, что люди часто принимают антибиотики, которые не помогают при ОРВИ. По его словам, при таком лечении можно повредить иммунную систему и получить осложнения. Специалист также предупредил, что при самолечении могут возникнуть хронические заболевания, которые будут обостряться при повторном заражении.