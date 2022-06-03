Калифорнийский суд постановил, что пчелы – это рыбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пчела

Коллегия апелляционного суда в штате Калифорния установила, что пчёлы являются рыбами, поскольку они подпадают под местный Закон об исчезающих видах, сообщает портал Law & Crime. Согласно трактовке судей, некоторые представители беспозвоночных насекомых, в том числе и пчел, по закону имеют те же права на свою защиту, что и рыбы.

Причиной вынесения такого вердикта послужил иск производителей сельскохозяйственной продукции. В суде они требовали аннулировать решение Комиссии по рыбным и охотничьим ресурсам, согласно которому с 2019 года четырем видам шмелей присвоили статус охраняемых.

В ответ на это Комиссия заявила, что ранее под Закон об исчезающих видах попадали и другие существа, которых не принято считать рыбами, среди них — моллюски, раки и креветки. Из этого был сделан вывод, что рыбам не обязательно обитать под водой.

Суд принял доводы ответчика и постановил считать пчёл рыбами.

Мы обычно придаем словам их обычное и обыденное значение. Однако там, где Законодательное собрание дало техническое определение слова, мы истолковываем термин в соответствии с его техническим значением, — заявили члены апелляционной комиссии.

Ранее учёные обнаружили в Дагестане новый вид осы. Особенность их поведения заключается в том, что они ведут себя как пчёлы. Насекомое назвали в честь экспедитора, обнаружившего его — Celonites ivanovi (Целонитес Иванова).