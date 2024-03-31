«Как с Хиросимой»: в США захотели использовать ядерное оружие Конгрессмен Уолберг заявил, что США могут нанести ядерный удар по Газе

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Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг заявил, что с сектором Газа стоит поступить, как с Нагасаки и Хиросимой. Политик заявил об этом во время встречи с избирателями в штате Мичиган. Таким образом он отреагировал на возможность отправки гуманитарной помощи в палестинский анклав, однако вместо поддержки он призвал «покончить с ним», передает Washington Post.

Все должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим, — заявил Уолберг.

По информации газеты, один из избирателей спросил, как конгрессмен относится к анонсированному властями строительству порта у побережья Газы. Уолберг ответил, что Белый дом не должен тратить на это ни копейки американских денег.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля и представители радикального исламистского движения ХАМАС проведут переговоры о перемирии в Каире. Согласно данным СМИ, стороны возобновят контакты уже в это воскресенье, 31 марта. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу с семьями израильских заложников. В ходе нее он заявил, что ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа сумела захватить стратегические активы палестинского движения ХАМАС.