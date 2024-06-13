К США приближается «мегаземлетрясение» с исполинским цунами Daily Mail: США угрожает девятибалльное землетрясение и 30-метровое цунами

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США могут серьезно пострадать из-за угрожающего им девятибалльного землетрясения и цунами высотой 30 метров, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых. Причиной возможного катаклизма является подводная линия разлома вдоль западного побережья страны — она делится на четыре тектонические плиты, которые могут «наехать» друг на друга, катастрофически нагнетая давление.

Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение — еще более разрушительное, чем ожидаемая «большая встряска» в Калифорнии, — констатировали ученые.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано у побережья Курильских островов. Данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась. Эпицентр находился в Тихом океане в 145 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, очаг располагался на глубине 56 километров.

До этого землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано около города Они в крае Рача на севере Грузии. Подземные толчки ощутили даже жители Тбилиси. Эпицентр находился у села Ири, очаг залегал на глубине 10 км. О разрушениях и пострадавших гражданах сообщений не было.

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал NEWS.ru., что цунами высотой в 50—100—120 сантиметров только кажутся небольшими, на самом деле такие волны могут уничтожить портовую инфраструктуру и снести пляжные постройки. Эксперт объяснил, что главную роль играет длина волны, достигающая в некоторых случаях десятков километров.