«К концу года»: в США озвучили возможные сроки поражения Украины Бернс: Украина может проиграть в конфликте с РФ уже к концу 2024 года

Фото: МО Украины

Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к концу этого года, допустил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, передает Politico. По его словам, как минимум к этому сроку президент РФ Владимир Путин сможет диктовать условия мирного урегулирования.

Существует весьма вероятный риск того, что украинцы могут потерпеть поражение к концу 2024 года или, по крайней мере, того, что Владимир Путин окажется в состоянии фактически диктовать условия мирного урегулирования, — заявил он на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша-младшего.

На фоне возможного исхода Бернс призвал конгрессменов как можно скорее принять законопроект о дополнительном финансировании. Инициатива позволит США выделить для киевских властей миллиарды долларов, констатировал глава ЦРУ.

Ранее министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне обратили внимание, что поражение Украины в конфликте с Россией приведет к проигрышу всего Запада. Нельзя допустить такого исхода противостояния, добавили политики.

До этого экс-спичрайтер президента Джорджа Буша — младшего Марк Тиссен сообщил, что Вооруженные силы Украины не смогут остановить движение российской армии в сторону столицы без поддержки Вашингтона. В то же время Киев может повторить судьбу других стран, которые США пытались «спасать» в течение своей истории, допустил он.