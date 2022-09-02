«К черту Джо Байдена»: президента США обругали во время обращения к нации NYP: Байдена оскорбили во время выступления в Филадельфии

Фото: Saquan Stimpson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президента США Джо Байдена обругал один из слушателей обращения главы страны к нации, транслируемой по телевидению и в Сети. Как передает New York Post, мужчина выкрикивал из толпы нецензурную брань, пока американский лидер выступал с осуждением деятельности своего предшественника Дональда Трампа.

Выступление президента Байдена в четверг в Филадельфии было прервано крикуном, который скандировал нецензурные оскорбления в адрес президента на протяжении всей речи, посвященной критике предшественника Дональда Трампа, — говорится в сообщении.

Возмущенный слушатель несколько раз прервал выступление Байдена. Корреспондент издания считает, что нецензурные выкрики точно были слышны не только присутствующим, но и зрителям телеканалов. Издание предполагает, что теперь СМИ, транслировавшим речь политика, грозят крупные штрафы.

24-минутную речь Байдена Белый дом озаглавил как «Битву за душу нации». В значительной степени обращение было сосредоточено на призыве избирателей отвергнуть Трампа, рассматривающего возможность «реванша» в 2024 году, также его союзников-республиканцев и сторонников движения MAGA (Make America Great Again — Сделаем Америку снова великой). По мнению действующего президента, последние представляют собой угрожающий США экстремизм.

В ответ на это Трамп назвал Байдена безумным и страдающим от деменции последней стадии. Политик отметил, что речь действующего президента была «злобной и неловкой», и подчеркнул, что он «угрожал США возможным использованием военной силы».