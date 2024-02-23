«Йоланда собирается продолжить борьбу»: Байден перепутал имя Юлии Навальной Байден перепутал имя Юлии Навальной и назвал ее Йоландой

Фото: Adam Schultz/White House

Джо Байден на встрече с Юлией и Дарьей Навальными

Президент США Джо Байден после встречи с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией перепутал ее имя и назвал Йоландой в комментарии журналистам, опубликованном на сайте Белого дома. В нем имя Йоланда зачеркнуто и исправлено на «Юлия».

Сегодня утром я имел честь встретиться с женой и дочерью Алексея Навального. Очевидно, он был человеком огромной смелости. И это невероятно, как его жена и дочь следуют этому. <...> Мне стало ясно одно: Йоланда собирается продолжить борьбу, которую он начал, — заявил Байден.

Опубликовано и видео с оговоркой Байдена в ходе общения с журналистами. Президент США прокомментировал встречу с Юлией и Дарьей Навальными в подземном гараже в Сан-Франциско.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что на встрече Байден выразил вдове и дочери Навального соболезнования в связи с утратой. 23 февраля президент США также объявил о введении более 500 новых санкций против России из-за смерти оппозиционера и продолжающегося конфликта на Украине.

Ямальское управление ФСИН сообщило о смерти Навального в ИК-3 в поселке Харп 16 февраля. По информации службы исполнения наказаний, оппозиционеру стало плохо после прогулки, он почти сразу потерял сознание, врачи пытались его реанимировать, но не смогли спасти. Навальному было 47 лет.