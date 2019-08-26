https://static.news.ru/photo/27f9dfca-c8a3-11e9-8430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Корпорация Johnson&Johnson и подконтрольные ей структуры Noramco и Tasmanian Alkaloids признаны виновными в разжигании опиоидного кризиса в американском штате Оклахома. Суд обязал компанию выплатить $572 млн в качестве компенсации.

Местные власти обвиняют фармацевтические компании в агрессивной рекламе, которая вводила в заблуждение потребителей. В итоге те считали, что опиоиды эффективны при хронических болях и не способны вызывать привыкание. Сторона обвинения заявляла о том, что с 2000 года в Оклахоме от передозировки опиоидов погибли около шести тысяч человек, передаёт Associated Press .

Решение суда повлияет на переговоры по примерно полутора тысячам аналогичных исков. Ранее власти штата пришли к досудебным соглашениям по аналогичным разбирательствам с двумя фармацевтическими компаниями. Американская Purdue Pharma согласилась выплатить $270 млн, а израильская Teva Pharmaceutical Industries — $85 млн.

Представители Johnson&Johnson заявили, что намерены подать апелляцию в Верховный суд Оклахомы. Юристы компании среди прочего недовольны суммой, которая значительно выше аналогичных выплат конкурирующих фирм.

Ранее, как писал News.ru, корпорация уже оказывалась в центре скандала. В конце 2018 года её обвинили в сокрытии информации о содержании в продукции асбеста. Топ-менеджеры компании якобы знали о том, что опасное вещество попадает в детскую присыпку.