Йенс Столтенберг не хотел бы покидать пост генерального секретаря НАТО Politico: Столтенберг хотел бы продлить свои полномочия на посту генерального секретаря НАТО

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен продлить свои полномочия на этом посту. Как пишет газета Politico, многие участники альянса склоняются к тому, что это не исключено.

Столтенберг воспринимается как надежный чиновник, способный сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже во время кризиса, - пишет издание.

При этом есть и другие кандидаты на этот пост. Среди них - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Каи Каллас и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения, об этом он заявил во время официального визита в Южную Корею. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит признаков того, чтобы Россия изменила свою цель в вопросе Украины. По словам спикера военно-политического блока, Россия подготовила еще минимум 200 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ сказанное Столтенбергом не подтверждало.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что отношения России с Западом не нормализуются после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что западным странам не стоит недооценивать Москву, в распоряжении которой находятся серьезные ресурсы.