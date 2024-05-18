Известный рэпер избил экс-возлюбленную в отеле Репер Пи Дидди избил экс-возлюбленную в отеле Лос-Анджелеса

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шон Комбс

Американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пи Дидди, избил свою бывшую возлюбленную Кэсси Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса, запись нападения опубликовал телеканал CNN. На кадрах видно, как музыкант швыряет девушку на пол, пинает и таскает за одежду.

По данным телеканала, происходящее датируется 2016 годом. После этого пострадавшая заявляла на рэпера в полицию, но судебного разбирательства не последовало. Канал утверждает, что рэпер заплатил $50 тысяч, чтобы видео нигде не всплыло.

Ранее полиция города Колпино Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту гибели солистки группы Una Анастасии Котовой. Ее сожитель обратился в правоохранительные органы 15 мая и сообщил, что девушка лежит вся в крови после драки. В итоге певица скончалась. Подозреваемый 31-летний мужчина признался, что был пьян. Сейчас он отправился в изолятор. Ранее он трижды был судим за грабежи. Уголовное разбирательство ведется по статье «Причинение вреда здоровью, повлекшего смерть».

В апреле двух игроков Английской премьер-лиги задержали по подозрению в изнасиловании девушки. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы спустя несколько часов после надругательства.