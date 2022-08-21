Известный американский актер призвал не помогать Украине Актер Кевин Сорбо призвал США не помогать Украине деньгами

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Американский актер Кевин Сорбо, известный по главным ролям в сериалах «Удивительные странствия Геракла» и «Андромеда», призвал прекратить финансовую помощь Украине. Также с критикой очередного транша выступила член палаты представителей Лорен Боберт. Об этом сообщает РИА Новости.

Перестаньте отправлять деньги Украине, — написал Сорбо на своей странице в Twitter.

В свою очередь член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что выделение новых сумм денег Украине стало «еженедельным феноменом».

Президент Байден отправляет деньги налогоплательщиков на битву, которая не наша, делает это без всяких ограничений. Почему мы это позволяем? — написала политик в своих соцсетях.

При этом публицист Ник Адамс, также в социальных сетях, задался вопросом, планирует ли Киев выплатить что-либо назад.

Ранее Вашингтон сообщил о намерении направить очередной пакет военной помощи Украине на сумму $775 млн. Помощь будет представлена в рамках указа президента Джо Байдена. В нее войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ЗРК NASAMS и другое оружие.