Известного рэпера арестовали за пьяный дебош в Майами Пьяного рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Майами за хулиганство

Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трэвис Скотт

Американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Майами за пьяное хулиганство, сообщает NBC News. Отмечается, что его доставили в отдел полиции после незаконного проникновения на чужую собственность.

Правоохранителям позвонил владелец яхты, который никак не мог прогнать музыканта со своего водного транспорта на пристани Майами-Бич, он пожаловался, что рэпер устроил драку. Прибывшая полиция увидела, как Скотт «выкрикивает ненормативную лексику в адрес пассажиров судна».

После общения с офицерами он согласился покинуть место конфликта, однако спустя пять минут снова вернулся и попытался продолжить ссору. В итоге правоохранители его задержали за нарушение общественного порядка. При этом отмечается, что от музыканта сильно пахло алкоголем. Арестованный почти сразу покинул спецприемник, после того, как внес залог в размере $650.

В мае бывшие возлюбленные модели Кайли Дженнер — рэперы Трэвис Скотт и Tyga, а также нынешний возлюбленный Шер Александр Эдвардс устроили драку на вечеринке Ричи Акивы в Каннах. Конфликт произошел вскоре после того, как Трэвис и Tyga были неловко представлены друг другу на сцене.

Трэвис и Tyga находятся в напряженных отношениях из-за их прошлых отношений с Дженнер, но модель не была причиной последнего конфликта. Tyga встречался с Кайли на протяжении двух лет, их отношения начались, когда ей было всего 17 лет. Дженнер и Скотт начали отношения в 2017 году, у них родилось двое детей — Сторми и Эйр. Пара рассталась в январе 2023 года.