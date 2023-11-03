Израиль получил совет по войне с ХАМАС от «лучшего друга» Блинкен: США предложили Израилю конкретные шаги по минимизации жертв в Газе

Фото: State Antony Blinken/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен и Биньямин Нетаньяху

США предложили Израилю «конкретные шаги», которые помогут свести число погибших среди гражданских лиц, проживающих в секторе Газа к минимуму, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве. По его словам, такой совет могли бы дать только лучшие друзья. Трансляцию пресс-конференции публикует DW News на своем YouTube-канале.

Мы дали Израилю совет, который могли бы предложить только лучшие друзья, по поводу того, как минимизировать жертвы среди гражданских, все еще достигая целей по обнаружению и уничтожению террористов ХАМАС и их инфраструктуры, созданной для насилия. Сегодня я обсудил с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками конкретные шаги, чтобы этого достигнуть, — заявил Блинкен.

Вашингтон считает, что Израиль должен прикладывать больше усилий для защиты мирного населения, добавил он. США ясно дали понять, что озабочены данным вопросом. Если Тель-Авив не сделает этого, то в плюсе окажется ХАМАС и другие подобные группировки, добавил Блинкен. Израиль же рискует лишиться партнеров «по миру», которые обратят все свое внимание на гуманитарные проблемы.

По последним данным, в результате бомбардировок сектора Газа погибли 3,7 тысячи детей. Общее число жертв достигло 9000 человек.