Избирательные участки заработали на Восточном побережье США

https://static.news.ru/photo/7ee4dbd2-1dca-11eb-adee-fa163e074e61_660.jpg Избирательный участок в штате Нью-Гэмпшир Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Первые участки для голосования заработали в 06:00 (14:00 мск) в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния. Через час участки откроются в других штатах на востоке США и столичном округе Колумбия.

В большинстве штатов проголосовать можно в течение 12–14 часов, причём нередко гражданам предоставляется право отдать голос даже после закрытия участков, если к этому моменту они находились в очереди. Почти в половине штатов участки закроются в 19:00 (03:00 мск 4 ноября), в остальных — в 20:00 (04:00 мск 4 ноября). 15 часов для голосования отведено жителям Нью-Йорка, где участки прекратят работу в 21:00 (05:00 мск 4 ноября).

На Восточном побережье расположены несколько так называемых колеблющихся штатов, в которых может развернуться особенно серьёзная борьба между кандидатами на пост президента — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. В число этих штатов входят Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Огайо (18), Мичиган (16), Джорджия (16), Северная Каролина (15). От по традиции отдающего голоса за демократов Нью-Йорка в коллегию выборщиков направляют 29 членов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп выложил в социальных сетях клип — подборку ярких моментов с выступлений перед избирателями под знаменитый хит группы Village People — Y.M.C.A. На кадрах политик приветствует сторонников и постоянно танцует.