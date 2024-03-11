«Избавьтесь от него»: Трамп разнес ведущего церемонии «Оскар» Трамп призвал «избавиться» от ведущего церемонии «Оскар» Джимми Киммела

Фото: Dana Pleasant/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джимми Киммел

Ведущий 96-й церемонии вручения премии «Оскар» Джимми Киммел стал худшим на этой позиции за всю историю, написал экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он призвал ответственных за церемонию избавиться от Киммела.

Был ли когда-нибудь на церемонии вручения «Оскара» ведущий хуже, чем Джимми Киммел? <...> Избавьтесь от Киммела и, возможно, замените его другим устаревшим, но дешевым «талантом ABC» Джорджем Слопанопулосом, — написал Трамп.

По его словам, Киммел пытался казаться человеком, которым он не является и никогда не сможет стать. Трамп добавил, что прошедшее шоу было «очень плохим и политкорректным». В течение многих лет церемония вручения «Оскара» остается разрозненной, скучной и несправедливой, отметил он.

Трамп предложил награждать тех, кто действительно этого заслуживает. Он считает, что таким образом аудитория и телерейтинги шоу могут «вернуться из глубин».

Также сообщалось, что звезда Голливуда Марго Робби пришла на 96-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая состоялась 10 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, в длинном черном платье-кольчуге, что вызвало неоднозначную реакцию ее фанатов. По мнению поклонников, актриса выбрала такой наряд в знак протеста против Американской академии киноискусств, которая не номинировала ее на «Оскар» в этом году.