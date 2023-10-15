«Избалованный ребенок»: в США объяснили, чем Зеленский отпугнул союзников Экс-сотрудник Пентагона Пайн: Зеленский отпугивает союзников наглостью

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Вызывающее поведение украинского президента Владимира Зеленского оттолкнуло многих западных союзников, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По словам экс-сотрудника оборонного министерства, Зеленский ведет себя как «избалованный ребенок», которому «все мало».

Я думаю, что Зеленский, он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. Он безумно неблагодарный. Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе. Зеленский ведет себя безумно требовательно и унизительно, если мы не даем ему все то, что он хочет, — пояснил Пейн.

Бывший эксперт Пентагона напомнил, что был период, когда даже отношения Зеленского с президентом США Джо Байденом испортились. Тогда украинский лидер требовал поставить ВСУ истребители F-16 и танки Abrams, уточнил Пейн.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина была нужна американским властям лишь как инструмент нападения на Россию. По его словам, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа и Киев не сможет оказывать сопротивление без западной помощи. Если поддержку прекратят США, то и другие члены НАТО поступят аналогичным образом, констатировал экс-представитель оборонного ведомства.