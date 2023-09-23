«Избалованный актер»: в США оценили поведение Зеленского в ООН Журналист Хайфон: поведение Зеленского в ООН поставило под вопрос помощь Запада

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

Владимир Зеленский

Неподобающее поведение президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в ООН поставило под вопрос дальнейшую помощь стран Запада, заявил журналист Дэнни Хайфон в своем YouTube-канале. По его словам, Зеленский строил из себя героя и мирового лидера, при том, что ВСУ не показывают значимых успехов.

Он строит из себя мирового лидера, героя, но из этого ничего не выйдет, так как он проигрывает. <...> Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок. Так оно и есть, он избалованный актер, — сказал Хайфон.

Он отметил, что страны Запада обращаются к Зеленскому с целью остановить конфликт на Украине, потому что санкции против России не работают, а ВС РФ демонстрируют успехи на поле боя. Тем не менее, украинский лидер не намерен заканчивать боевые действия, добавил Хайфон.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Зеленский может быть смещен в ходе переворота со стороны ВСУ. Про его мнению, для военных украинский президент может стать главной угрозой для национальной безопасности. При этом ВСУ испытывают разочарование из-за больших потерь. В случае если военные не организуют переворот, его проведут приближенные Зеленского, добавил Риттер.