Из поместья Трампа вывезли секретные документы

Документы с пометками «секретно» и «совершенно секретно» были обнаружены в числе бумаг, которые Национальное управление архивов и документации (NARA) вывезло из поместья экс-президента США Дональда Трампа Мар-о-Лаго, сообщает газета Washington Post со ссылкой на закрытые источники.

По данным издания, сотрудниками NARA были изъяты из поместья бывшего американского президента несколько ящиков с документами. Их Трамп вывез из Белого дома и перевёз в Мар-о-Лаго для работы. Среди бумаг оказалась секретная переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а также послание Барака Обамы для своего преемника, оставленное в 2016 году .

При этом источники газеты умолчали о том, сколько секретных документов обнаружили в поместье, но уточнили, что доля бумаг имеет настолько конфиденциальный характер, что доступ к ним может быть открыт лишь очень узкому кругу уполномоченных лиц. NARA обратилось в Минюст США для рассмотрения вопроса о нарушении правил работы с секретными документами.

По словам осведомлённых лиц, будучи лидером США, Трамп нередко забирал из Белого дома различные бумаги, чтобы ознакомиться с ними в поместье. Как отметил представитель Трампа Тейлор Будович в своём комментарии относительно обнаружения документов, «политически мотивированные источники в правительстве» хотят использовать «нормальный и рутинный процесс в качестве оружия».

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна «катится к чертям» при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. По его мнению, Байден нанёс огромный ущерб США в прошлом году. Среди неудач действующего американского лидера по итогам 2021 года Трамп назвал спад экономики, инфляцию, коронавирус и «военный позор в Афганистане».