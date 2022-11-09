Из Meta уволили более 11 тысяч человек

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Компания Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена), владеющая Facebook и Instagram (деятельность соцсетей в России запрещена), решила уволить больше 11 тысяч человек, сообщил основатель компании Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам. Он назвал решение трудным и взял на себя полную ответственность за увольнение людей. Текст письма опубликован на сайте Meta.

Сегодня я хочу поделиться некоторыми из самых сложных изменений, которые мы делали за всю историю Meta. Я решил сократить численность нашей команды примерно на 13% и уволить больше 11 тысяч наших талантливых сотрудников, — сказал Цукерберг.

Он сообщил о намерении сделать Meta более компактной и эффективной компанией.

Уволенным сотрудникам пообещали выплатить базовую зарплату за 16 недель (плюс еще за две недели за каждый год работы), покрыть страхование здоровья самих работников и их семей в течение полугода, а также помочь с трудоустройством в первые три месяца после сокращения.

30 сентября Цукерберг заявил, что компания замораживает наем новых сотрудников в принадлежащие ей соцсети, включая Facebook. Он добавил, что принято решение сократить бюджеты большинства команд. Отмечается, что это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания соцсети в 2004 году. Цукерберг допустил, что в следующем году компания уменьшится. В этом году ее акции упали на 60%.