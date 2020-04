Иванка Трамп с дочкой сшила маски для защиты от коронавируса

Иванка Трамп отметила, что маски можно смастерить и самому по инструкции из Сети — она сшила их вместе с дочкой.

As we enter the new week, let’s keep each other safe by following @CDCgov guidance to wear a mask or face covering when out in public.



You can find instructions online on how to make your own mask. (I made Arabella’s and she made mine - yes, she stitched USA on it!!) #COVID19 pic.twitter.com/rByFGkvNwG