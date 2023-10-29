Истребители США подняли в воздух из-за возможной угрозы Байдену Истребители США подняли в воздух из-за самолета у места нахождения Байдена

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos|Global Look Press

Истребители США были подняты в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко от места пребывания президента Джо Байдена в штате Делавэр, сообщили в Белом доме. Такие действия там навали мерой предосторожности.

Гражданский самолет нарушил ограниченное воздушное пространство к северу от Уилмингтона (штат Делавэр). В качестве меры предосторожности силы были подняты в воздух для перехвата, гражданское судно без происшествий приземлилось в находящемся рядом аэропорту, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент никак не повлиял на передвижения находящегося под охраной первого лица государства. В настоящее время сотрудники Секретной службы США проводят расследование в координации с Федеральным авиационным управлением. В штате Делавэр находится дом Байдена. Он вместе с супругой отправился туда вечером 27 октября.

Ранее американский президент в очередной раз попал в неловкую ситуацию, забыв, как вести себя перед аудиторией. Вместо речи политик озвучил свои инструкции по поведению на сцене. Также несколько дней назад глава США споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену для выступления на мероприятии в штате Филадельфия. При этом 80-летнему лидеру требовалось преодолеть не более пяти ступеней.