Истребитель F-35 разбился в США Истребитель F-35 разбился в американском штате Юта

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Истребитель F-35 потерпел крушение 19 октября в штате Юта в США. Инцидент произошел на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение 388-го авиационного крыла ВВС США.

F-35 из 388-го разбился на северном конце взлетно-посадочной полосы. Пилот катапультировался. Спасательные команды реагируют, — цитирует агентство американских военных.

О дальнейшей судьбе пилота не сообщается, неизвестна пока и причина инцидента.

Ранее два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на севере Франции. Инцидент произошел в департаменте Сена и Марна. Самолет взлетел с аэродрома Мо-Эсбли утром, а к обеду пропал с экранов радаров. За штурвалом находился опытный пилот, уже делавший несколько вылетов на данном самолете в этот день.