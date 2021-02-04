Историк разведки оценил возможное назначение главой ЦРУ эксперта по РФ

https://static.news.ru/photo/1c347a48-66d0-11eb-9319-96000091f725_660.jpg Уильям Бернс Фото: WILTON JUNIOR/AGENCIA ESTADO/Global Look Press

Штаты считают Россию своим основным противником. Именно поэтому новый американский президент Джо Байден намерен назначить главой ЦРУ бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса. Об этом в разговоре с журналистами сообщил историк спецслужб Александр Колпакиди.

По его словам, данное решение говорит не только о приоритетах Штатов, но и об их враждебности. Как отметил Колпакиди, Бернс — человек слабовольный, однако назначение именно его на пост главы ЦРУ должно настораживать.

Также своё мнение по данному вопросу высказал американист Малек Дудаков. Он подчеркнул, что в назначении бывшего посла в РФ главой ЦРУ не будет ничего антироссийского. Да, Штаты собираются уделять внимание отношениям с РФ, однако у Вашингтона есть и другие задачи. Эксперт также напомнил, что Бернс работал не только в России, но и в Фонде Карнеги.

Абсолютным приоритетом для администрации Байдена является взаимоотношение, во-первых, с Евросоюзом, во-вторых, с Китаем, — цитирует Дудакова портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, 19 января стало известно, что глава ЦРУ США Джина Хэспел объявила о своей отставке.

Она не рассказала, почему приняла решение за день до окончания полномочий президента Дональда Трампа. Напомним, Джина Хэспел стала первой в истории женщиной, занявшей пост директора ЦРУ. Она занимала эту должность с мая 2018 года.