Исследование выявило шансы Трампа обойти Байдена на выборах Harvard CAPS-Harris: Трамп обошел бы Байдена на выборах, если бы они проходили сейчас

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

У экс-президента США Дональда Трампа есть все шансы обойти на следующих выборах действующего главу Белого дома Джо Байдена, пишет издание Hill со ссылкой на исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris. По данным исследования, за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, а за Байдена — 41%.

Еще 13% заявили, что не уверены в своем выборе или не знают, за кого будут голосовать. Если Трамп будет соперничать с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, то обойдет ее с результатом 49% против 39%. Также победит Трамп и в борьбе за республиканскую номинацию, если выбирать будут между ним и губернатором Флориды Роном Десантисом — экс-президент набрал бы 37%, его гипотетический оппонент лишь 19%.

Исследование проводилось 15–16 февраля среди 1838 зарегистрированных избирателей.

Ранее Трамп на странице в социальной сети Truth Social заявил, что доверяет российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем «подонкам» из американской разведки. Бизнесмен и политик в своем посте вспомнил о встрече с президентом РФ в 2018 году в Финляндии. Трамп тогда заявил, что «не видит причин», по которым Россия могла бы вмешиваться в выборы в США, несмотря на выдвинутые ФБР обвинения.

Также Трамп заявил, что действующий глава американского государства Джо Байден подвел человечество к грани третьей мировой войны. Политик пообещал в случае своего избрания на пост президента спасти мир таким образом, какой не использовал еще никто до него. Он подчеркнул, что если бы ему удалось добиться переизбрания на выборах 2020 года, конфликт между Россией и Украиной никогда бы не случился.