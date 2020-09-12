Исследование: большинство американцев не верят словам Трампа о пандемии

Большая часть жителей США не доверяют заявлениям своего президента Дональда Трампа касательно пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
Согласно им, своё недоверие словам главы Белого дома о коронавирусе выразили 68% респондентов. 67% считают, что президент действовал очень медленно и нерешительно. 1% уверены, что Трамп принимал слишком поспешные решения, 31% опрошенных считают, что лидер страны двигался в верном направлении.
Наибольшую поддержку действиям Трампа выразили его однопартийцы: 69% республиканцев считают, что президент придерживался верного курса в борьбе с коронавирусом. В сфере ликвидации последствий COVID-19 политику хозяина Белого дома одобряют 35% граждан,
Исследование проводилось с 11 по 12 сентября. В его рамках были опрошены 533 американца старше 18 лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в мире превысило 29 млн.
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