Исследование: большинство американцев не верят словам Трампа о пандемии

https://static.news.ru/photo/05e2ae24-f667-11ea-87f7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Pool via CNP/Global Look Press

Большая часть жителей США не доверяют заявлениям своего президента Дональда Трампа касательно пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos.

Согласно им, своё недоверие словам главы Белого дома о коронавирусе выразили 68% респондентов. 67% считают, что президент действовал очень медленно и нерешительно. 1% уверены, что Трамп принимал слишком поспешные решения, 31% опрошенных считают, что лидер страны двигался в верном направлении.

Наибольшую поддержку действиям Трампа выразили его однопартийцы: 69% республиканцев считают, что президент придерживался верного курса в борьбе с коронавирусом. В сфере ликвидации последствий COVID-19 политику хозяина Белого дома одобряют 35% граждан, передаёт ТАСС.

Исследование проводилось с 11 по 12 сентября. В его рамках были опрошены 533 американца старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в мире превысило 29 млн.