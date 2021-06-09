Испортившему сотни доз вакцины Moderna медработнику дали 3 года тюрьмы

https://static.news.ru/photo/3b87e3a6-c8a2-11eb-8195-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

К трём годам тюремного заключения приговорён в США бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин, испортивший почти 600 доз вакцины против коронавируса Moderna. Об этом сообщает министерство юстиции США.

По данным суда, мужчина целенаправленно вынул коробку с вакцинами, которые должны храниться при низких температурах, из холодильника. Инцидент произошёл в конце декабря 2020 года. В течение двух ночных смен медработник доставал вакцину из холодильника на несколько часов, после чего ставил обратно, чтобы препарат в дальнейшем использовали для вакцинации. Дозу вакцины из этой партии получили не менее 57 человек.

Обвиняемый признал вину и сообщил о своём скептическом отношении к вакцинам в целом и вакцине Moderna в частности. О своих взглядах на данный вопрос он сообщал коллегам на протяжении последних двух лет.

Стоимость испорченной партии оценивается в 8-11 тысяч долларов. Правоохранители утверждают, что медработник является сторонником «теории заговора», согласно которой вакцина от COVID-19 способна «изменить ДНК» вакцинированных людей.

Ранее сообщалось. что разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от коронавируса на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин