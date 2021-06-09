Испортившему сотни доз вакцины Moderna медработнику дали 3 года тюрьмы

К трём годам тюремного заключения приговорён в США бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин, испортивший почти 600 доз вакцины против коронавируса Moderna. Об этом сообщает министерство юстиции США.
По данным суда, мужчина
Обвиняемый признал вину и сообщил о своём скептическом отношении к вакцинам в целом и вакцине Moderna в частности. О своих взглядах на данный вопрос он сообщал коллегам на протяжении последних двух лет.
Стоимость испорченной партии оценивается в 8-11 тысяч долларов. Правоохранители утверждают, что медработник является сторонником «теории заговора», согласно которой вакцина от COVID-19 способна «изменить ДНК» вакцинированных людей.
Ранее сообщалось. что разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США была признана лучшей вакциной от коронавируса на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин