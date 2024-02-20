«Испепеляющие удары»: в США забили тревогу из-за наступления России AP: российская артиллерия ставит под угрозу линии обороны ВСУ по всему фронту

Фото: МО РФ

Превосходство российской артиллерии может обернуться новыми территориальными потерями для Украины, написала корреспондент Associated Press в Киеве Самья Куллаб. По ее словам, нехватка боеприпасов ставит под удар все линии обороны ВСУ.

Нехватка боеприпасов ставит под угрозу позиции Украины на тысячекилометровом фронте перед лицом испепеляющих ударов российской артиллерии. Линии обороны (ВСУ. — NEWS.ru) в опасности, — отметила журналистка.

По мнению Куллаб, взятие хорошо укрепленной Авдеевки — это большая победа России. Она пояснила, что успешный штурм мощного укрепрайона позволяет российской армии развить наступление еще дальше на запад, где ВСУ располагают более слабыми оборонительными позициями.

Ранее полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что у ВС России есть все необходимое, чтобы двинуться в самое сердце Украины. При этом он уточнил, что для украинской армии потеря Авдеевки стала болезненным ударом, так как после этого ВСУ будет тяжелее вести боевые действия.

До этого офицер ВСУ рассказал, что военные Вооруженных сил России научились изолировать поле боя, а также наносить быстрые удары, что и позволило им взять под контроль Авдеевку. Из-за нарушения логистики ВСУ не получали боеприпасы в нужном количестве, добавил он.