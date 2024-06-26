«Испанский стыд»: как выросли цены при Байдене, почему ругаются американцы

Фото: Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американцы разнесли в комментариях СМИ главу Минфина США за попытку не замечать высокие цены в супермаркетах. Почему граждане США раскритиковали Джанет Йеллен, насколько выросли цены при администрации Байдена?

Чем Йеллен разозлила американцев

Yahoo Finance выпустило интервью с 77-летней Джанет Йеллен. Ведущая спросила у главы Казначейства США, как она относится к растущим ценам в магазинах, замечает ли она их.

«Вы бываете в магазинах?» — «Конечно, хожу туда каждую неделю» — «Цены просто шокируют, правда?» — «Нет!» — объявила Йеллен еще до того, как ведущая смогла закончить фразу.

Министр заявила, что проводила встречи с директорами крупнейших торговых сетей в США, которые заверили ее, что снижают цены на социально значимые продукты, такие как хлеб, молоко и подгузники. Рост цен, по ее словам, «вызван ростом зарплат».

Джанет Йеллен занимает пост министра финансов США с 2021 года, она была назначена Джо Байденом. До этого, в 2014–2018 годах она была главой Федеральной резервной системы США и зампредом ФРС с 2010-го по 2014-й. Состояние Йеллен в 2021 году оценивалось в $20 млн.

Что пишут американцы, как критикуют Йеллен

Издание New York Post назвало заявления Йеллен «оторванными от реальности». В комментариях на нее набросились читатели, которым очевиден рост цен в магазинах.

«Когда деньги не проблема, ты просто покупаешь то, что хочешь, и не замечаешь цены», — объясняет слова Йеллен BAMA MAMA.

Некоторые раскритиковали и ведущую Yahoo Finance, которая сказала, что «с 2020 года цены выросли на 20%».

«Я тоже хожу в магазины каждую неделю. Они не с 2020 года на 20% выросли. Цены выросли на 20% по сравнению с парой месяцев назад! Каждую неделю цены растут!» — возмущается Митчелл.

Фото: Ernest Coleman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Насмешки вызвали и слова Йеллен о том, что якобы «руководство торговых сетей много работает, чтобы снизить цены».

«Это испанский стыд. Даже первокурсник на экономическом знает, что такое „фидуциарная обязанность“ директоров компаний (в данном случае обязанность руководства коммерческих компаний обеспечивать прибыль акционеров. — NEWS.ru). Говорить, что торговые сети сбивают цены, чтобы „помочь обществу“ это просто вранье», — пишет Uncle Nelly OG.

Йеллен сравнили с анекдотическими богачами из литературы.

«Уверен, она на день рождения внукам посылает $5 в конвертике», — пишет в X (бывший Twitter) Johnycocktails.

У тех, кто вникал в содержание передачи Yahoo Finance слова Йеллен о ценах вызвали особое возмущение.

«Министр финансов, бывший глава ФРС говорит, что „инфляция не такая уж большая“, в то время как сама же объявляет, что федеральное правительство собирается раздавать деньги [по программе доступного жилья]! Администрация Байдена буквально кормит инфляцию пособиями и притворяется, что инфляция — это не проблема. И вот теперь — жилье стало очень дорогим, и правительство просто еще разгонит цены на жилье (количество которого ограничено), раздавая государственные пособия!» — возмущается Terry Nongiven.

Фото: IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press Джанет Йеллен

Какая сейчас инфляция в США, насколько выросли цены при Байдене

В комментариях New York Post пишут, что цены растут гораздо быстрее, чем это успевают замечать СМИ.

«Люди, которые пишут эти статьи, сами оторваны от реальности. Цены поднялись на 18–20%? Я плачу на 25% больше за молоко, на 35% — за яйца. Литровая бутылка газировки? На 100% больше. Корм для собаки? На 200%. Самые дешевые макароны +40%. Хлопья стоили $3,69, теперь больше $7. Не говоря уж о бензине (+50%)», — возмущается Энгус Сантандер.

Согласно официальным данным на Statista, в мае 2024 года инфляция в США снизилась до 3,3%. Пиковая инфляция была в июне 2022 года и составила 9,1%. Президент Байден и его чиновники назвали это «путинским скачком цен», возложив на российского президента ответственность за цены в США.

При этом даже по минимальным оценкам, которые приводит The Washington Post, цены на продукты выросли на 25% быстрее инфляции. По оценкам экономистов, большую долю роста инфляции обеспечивают всего пять типов продуктов: говядина, курица, фрукты, овощи и закуски.

Читайте также:

Полное эмбарго против РФ: без каких товаров США могут оставить россиян

Зеленский нашел у Украины шанс на победу: что изменилось, как помогли США

Россия стала четвертой экономикой мира: будут ли россияне богаче?