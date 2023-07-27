Искусственный интеллект обвинили в усилении засухи Bloomberg: строительство масштабных центров обработки данных спровоцирует усиление засухи

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) и строительство крупных центров обработки данных (ЦОД) негативно сказывается на ситуации с климатическим кризисом, повышая уровень засухи, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bluefield Research. Агентство приводит слова эксперта Авроры Гомес, которая назвала облачные технологии реальными, а потому занимающими место в экосистеме. По словам специалиста, они растрачивают земные ресурсы, в частности воду.

Люди не осознают, сколько воды требуется на просмотр мема о котенке, — отметилаГомес.

Bloomberg напомнило, что из-за ухудшения ситуации с засухой в мире у операторов ЦОД возникают споры с местным населением. Причиной является водоснабжение площадок. В Нидерландах общественность возмутилась, когда в 2022 году СМИ выяснили, что комплекс ЦОД Microsoft потреблял в четыре раза больше воды, чем прежде говорила компания.

ЦОД намеренно переносятся в места, подверженные засухе, поскольку цены на электричество там намного ниже. Но если потребление электроэнергии контролируется, то об используемой центрами воде почти ничего не известно. Отслеживают уровень потребления воды лишь 39% ЦОД. Многие компании не разглашают подобную информацию, называя ее коммерческой тайной.

В Microsoft уверяют, что компания инвестирует в исследования подобных вопросов, так как влияние на климат является настоящей проблемой.

Ранее режиссер Мария Ламар заявила, что главная опасность нейросетей заключается в контроле над всеми сферами жизни со стороны искусственного интеллекта. Эксперт подчеркнула, что уже сейчас ИИ может следить за человеком и его местоположением, а со временем научится принимать за него решения в работе и личной жизни.