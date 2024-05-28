«Исчезнет с карты»: в США допускают создание новой страны вместо Украины Макгрегор: вместо Украины может появиться новая страна с другим названием

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На месте Украины может появиться другое государство, если конфликт с Россией продолжится, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, новая страна может даже получить новое название.

У Владимира Зеленского нет будущего, ему конец. Россияне не шутят, они чертовски серьезны. Если мы будем вести себя глупо, угрожая им, мы увидим, как Украина исчезает с карты Европы, а ее место займет нечто другое. Возможно, эту страну даже не будут называть Украиной, — констатировал эксперт.

Если Запад продолжит упираться и отвергать конструктивные переговоры с Москвой, она будет вынуждена разгромить украинскую армию, рассудил аналитик. ВС РФ продвинутся дальше на запад, отметил он.

Президент России Владимир Путин ранее предположил, что у западных «хозяев» Киева есть задумка. Она заключается в том, чтобы руководство Украины несло на себе бремя непопулярных решений, таких как понижение призывного возраста, а после того, как план будет выполнен, союзники Киева постепенно сменят власть в стране. Причем представителей исполнительной власти сформируют таким образом, чтобы в послужном списке новой правящей элиты не было прежнего негатива.

Путин также отметил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера.