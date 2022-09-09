Иранские компании попали под санкции США из-за якобы поставок России БПЛА Минфин США ввел санкции против компаний Ирана за поставки в Россию беспилотников

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

США расширили санкции против Ирана и включили в список одно физическое и четыре юридических лица. Утверждается, что часть компаний, попавших под ограничения, представляют аэрокосмический сектор, при этом в документе на сайте американского Минфина не уточняется, о каких именно санкциях говорится.

Также Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против иранских компаний и одного физического лица, обвинив их в производстве беспилотников и якобы поставках их в Россию.

Дополнительно OFAC ввело санкции против трех компаний и одного физического лица вовлеченных в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним, — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что иранские грузовые самолеты начали прибывать в Москву на фоне сообщений об отправке в Россию беспилотных летательных аппаратов. Так, на сайте отслеживания авиаперелетов Flightradar появились данные перемещения транспортника Boeing 747-21AC иранской авиакомпании Iran Air. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево 4 сентября и на следующий день вылетел обратно.