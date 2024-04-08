Иран предостерегли от атак на американские силы на Ближнем Востоке Госдеп: США призвали Иран не атаковать американские силы на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

США довели до Ирана предупреждение, чтобы страна не атаковала американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске, рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер. По его словам, Вашингтон продолжит указывать Тегерану на то, что не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации, пишет ТАСС.

Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе, — уточнил он.

Ранее иранский посол в РФ Казем Джалали заявил в беседе с NEWS.ru, что Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству Ирана в Сирии. В стране выступают за нерасширение зоны ближневосточного конфликта, но именно ЦАХАЛ нанесла удар, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что удар Израиля по дипломатическому кварталу в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана, является актом агрессии, нарушающим международное право. При этом он добавил, что в Кремле не спешат с выводами. Как считает военный политолог Александр Перенджиев, Иран может начать усиливать «Хезболлу» и хуситов в Йемене в ответ на гибель своих генералов.