Иран не собирается вмешиваться в президентские выборы в США

https://static.news.ru/photo/4de4c09e-1431-11eb-83d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press/

В преддверии президентских выборов в США американские чиновники и местные СМИ нагнетают давление, сообщая о возможном влиянии на голосование иностранных игроков. В частности, речь идёт о предполагаемом вмешательстве со стороны Ирана и России.

Перед журналистами выступил глава американской разведки Джон Рэтклифф. Он заявил, что Иран и Россия предприняли определённые действия, чтобы повлиять на общественное мнение. По его словам, это является попыткой «посеять хаос» среди граждан США и подорвать доверие к процедуре выборов.

Подобные обвинения в адрес России звучали неоднократно после предыдущих выборах в 2016 году, победу на которых одержал Дональд Трамп. В свою очередь, Кремль опровергал все слухи, заявляя, что они не имеют ничего общего с действительностью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что по мере приближения очередных выборов в США приходится ожидать всё большего количества подобных инсинуаций. Стоит отметить, что спецпрокурор Роберт Мюллер в течение почти двух лет расследовал ситуацию с возможным вмешательством России в выборы 2016 года и не нашёл никаких подтверждений этим слухам.

Иран, в свою очередь, отреагировал на актуальное высказывание Джона Рэтклиффа. Пресс-секретарь представительства Ирана в ООН Алиреза Мирюсефи заявил, его государство не имеет ни малейшего интереса вмешиваться в процесс американских выборов.

В отличие от США, Иран не влияет на выборы в других странах. Мир был свидетелем, как Штаты отчаянно пытались поставить под сомнение исход собственных выборов на высочайшем уровне. Эти обвинения являются ничем иным, как попыткой снизить доверие избирателей к безопасности выборов в США. Это абсурд. У Ирана нет интереса вмешиваться в выборы в США, мы не имеем никаких предпочтений относительно их результата. Штаты должны прекратить выдвигать опасные и злонамеренные обвинения в адрес Ирана, — цитирует Мирюсефи ABC.

Тем временем штаб действующего американского президента Дональда Трампа строит планы на случай избрания главы Белого дома на второй срок. Как сообщал NEWS.ru, после выборов Трамп намерен уволить директора ФБР Кристофера Рея. Одной из причин недовольства Трампа руководителем ведомства является то, что Рей не инициировал расследование в отношении кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена и его сына Хантера после ряда скандалов, в которых оказался замешан Байден-младший.