Иран корректирует планы атаки по Израилю из-за США Politico: Иран корректирует планы атаки по Израилю, чтобы избежать ответа США

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Иран корректирует планы нанести мощный ответный удар по Израилю, чтобы избежать включения в конфликт США, передает Politico со ссылкой на чиновников из администрации американского президента. По словам собеседников, атака Ирана должна стать сигналом, а не спровоцировать региональную войну.

Как сообщили инсайдеры, Иран хочет масштабнее, чем обычно, атаковать Израиль с воздуха. Однако удар должен произойти таким образом, чтобы это не побудило США ответить военным путем, поскольку любое нападение увеличивает риск еще большего конфликта на Ближнем Востоке.

Администрация Байдена уже давно определила, что Иран не стремится к дальнейшему расширению регионального кризиса, что может повлиять на планы Ирана, — говорится в публикации.

Как пишет издание, Вашингтон ожидает, что Тегеран применит для удара комбинацию дронов и ракет. Атака может исходить от самого Ирана или от его доверенных лиц в регионе, таких как ливанская «Хезболла», сообщается в материале.

Серьезность и успех этого удара, вероятно, будут определять, перерастет ли он в региональный конфликт. Тот, который может включать США, — объяснил экс-сотрудник Пентагона, морской пехотинец и офицер ЦРУ в отставке Мик Малрой.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключил, что конфликт Израиля и Ирана способен перерасти в обмен ядерными ударами. Он подчеркнул, что обе стороны обладают соответствующими боеголовками.