Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска за «беспорядочные твиты»

https://static.news.ru/photo/037cd9b0-836c-11eb-bcf8-96000091f725_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из инвесторов автомобильной компании Tesla подал в суд на её совет директоров и основателя Илона Маска из-за «беспорядочных» публикаций в соцсети Twitter.

Иск содержит 105 страниц. В нём говорится, что твиты подвергают компанию росту убытков и росту долговой нагрузки.

Некорректное поведение Маска <...> и неспособность Tesla обеспечить следование [правилам] <...> нанесли значительный ущерб, — отмечается в иске.

Кроме того, публикации Маска, по мнению истца, нарушают его договорённость с Комиссией по ценным бумагам США о предварительном одобрении его активности в соцсетях.

Автор заявления считает, что совет директоров не контролирует публичное поведение Маска, несмотря на многократные нарушения соглашений, передаёт Bloomberg Law.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель и основной владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что Tesla — это компания, которая зарабатывает на хайпе, и что рано или поздно её акции скорректируются. Но успеют ли инвесторы выйти из проекта до того, как всё вернётся к реальным значениям, ещё вопрос. Бизнесмен посоветовал приобретать облигации и обратить внимание на недооценённые российские акции.