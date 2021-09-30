Инвестор предсказал США «безумный» кризис страшнее Великой депрессии

Британский инвестор Джереми Грэнтэм, который спрогнозировал кризисы 2000 и 2008 годов, предсказал США кризис сильнее Великой депрессии. Он отметил, что в стране формируется «безумный пузырь» на рынке ценных бумаг. В интервью CNBC он объяснил, что ситуация в 1929 году была не так плоха, как сейчас.

По словам инвестора, если это пузырь лопнет в ближайшие месяцы, это приведёт к рецессии всей американской экономики.

Этот пузырь крупнее, чем когда-либо в США. Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены, — подчеркнул Грэнтэм.

Он предупреждал о надвигающейся катастрофе ещё в 2020 году и отмечал, что участники рынка долго игнорировали плохие новости, но ситуация резко изменится уже через несколько месяцев. Это может произойти «в любой момент».

Ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря» и ударить по финансовой стабильности и доходам граждан. Об этом ранее сообщалось в заключении Счётной палаты на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год.