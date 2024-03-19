Инвестор Пельтц проголосует за Трампа из-за умственного состояния Байдена FT: миллиардер Пельтц счел пугающим умственное состояние Байдена

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Нельсон Пельтц

Американский инвестор и миллиардер Нельсон Пельтц назвал «пугающим» умственное состояние президента США Джо Байдена, сообщает Financial Times. На предстоящих президентских выборах он намерен голосовать за бывшего главу государства Дональда Трампа.

Умственное состояние президента США действительно пугающее. <...> Я не знаю, кто говорит от его имени, и это вызывает у меня беспокойство, — заявил Пельтц.

Пельтц также выразил мнение о деградации Соединенных Штатов из-за вызванного политикой Байдена роста иммиграции. Миллиардер признал, что не будет доволен, если Трамп вернется к власти. После штурма Капитолия в январе 2021 года он выразил сожаление о поддержке Трампа на выборах 2020 года.

Ранее экс-глава США Дональд Трамп заявил, что время, остающееся до выборов президента США в ноябре, обернется вечностью с точки зрения вреда, который может успеть причинить стране нынешний глава государства Джо Байден. Избежать этого, по словам Трампа, легко — просто-напросто вернуть его (Трампа) в Белый дом.

Бывший американский лидер уверен, что действия администрации Байдена «разрушили экономику США». Ее работа способствовала наплыву мигрантов и увеличению инфляции, считает политик.