Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/61cc7472-54db-11eb-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Интерпол ищет двух граждан России и одного португальца по делу о взрывах в порту Бейрута.

Так, агентство выдало «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури — на владельца и также на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 года привезли в порт 2275 тонн нитрата аммония. В 2014 году груз выгрузили с судна на склад в порту Ливана, пишет Associated Press.

Конкретные имена не называются, однако ряд СМИ предполагают, что речь идёт о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве, а также о владельце грузового судна Игоре Гречушкине.

4 августа в Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки.

Ранее NEWS.ru писал, что аварийный жилой дом обрушился в Бейруте в районе Мдавар близ порта. Причиной стали проливные дожди и сильный порывистый ветер. ЧП произошло спустя четыре месяца после мощного взрыва в столичной гавани. По предварительным данным, в строении в этот момент никого не было и никто не пострадал.