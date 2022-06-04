«Интересы расходятся»: в США открестились от Украины The American Conservative: Вашингтон не начнет войну ради Киева

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Владимир Зеленский

Редактор-основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен заявил, что военные интересы президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского расходятся. Представитель Республиканской партии отметил, что американцы не хотят расширять конфликт на Украине, чтобы не ввязаться в войну против России. Публицист отметил, что самым важным приоритетом Вашингтона является безопасность страны. По мнению Бьюкенена, развитие украинского конфликта может поставить под угрозу существование США.

Независимость, территориальная целостность и демократическое правление Украины не являются жизненно важными интересами США. Ни один из них не оправдывает войну США с Россией, которая может поставить под угрозу безопасность, а в случае ее эскалации до ядерного конфликта, и само существование нашей страны, — заявил Бьюкенен.

Он подчеркнул, что США и НАТО готовы предоставить Украине вооружение, чтобы защитить себя и «победить русских». При этом солдаты Соединенных Штатов и Альянса не готовы идти «войной» за украинцев.

Когда дело доходит до сражений и смертей, это их война, а не наша, — заявил публицист.

Ранее профессор международных отношений американского колледжа Макалестер Эндрю Лэтэм заявил, что сценарий победы Украины в конфликте с Россией невозможен и это очевидно. Автор считает, что Украины в рамках ее прежних границ больше не будет.