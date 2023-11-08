Стало известно, почему США скрывают данные о поставляемом Израилю оружии Intercept: США скрывают данные об оружии для Израиля из-за погибших в Газе

Фото: defense.gov

США намеренно скрывают подробную информацию о том, сколько и какой вид вооружения они передают Израилю, чтобы не связывать их использование с многочисленными жертвами среди мирного населения сектора Газа, пишет издание The Intercept со ссылкой на источники. Аргумент американской администрации о том, что публикация данных о передаваемом оружии может навредить военной безопасности Израиля, является лишь прикрытием, отмечается в материале.

Преднамеренный недостаток прозрачности относительно того, какие вооружения США поставляют Израилю на ежедневной основе связан с политикой администрации принижать степень использования Израилем этих вооружений, — говорится в публикации.

Ранее The Washington Post отмечала, что США и Израиль расходятся в оценке уровня «приемлемых» потерь среди гражданских лиц при авиаударах. По данным газеты, в Израиле считают, что армия обороны страны стремится сократить число жертв среди населения сектора Газа и соблюдает международное гуманитарное право. Однако американские чиновники не владеют информацией, как именно ЦАХАЛ выбирает цели для удара.

Газета The New York Times ранее писала, что правительство Израиля обратилось к Вашингтону с просьбой выделить $10 млрд в качестве чрезвычайной помощи. По их словам, запрошенная сумма вызвала удивление в США, так как она значительно превышает объем средств, которые планировалось выделить Украине и Израилю вместе взятым.